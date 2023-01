Inter-Napoli | formazioni ufficiali Meret tra i pali Tra Anguissa e Ndombele prevale…

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ledi: Spalletti sceglietra imentre traprevale il camerunense Ilscioglie ogni dubbio in merito alla posizione di Alex. per il big match contro l’, in programma alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Dopo la smentita pomeridiana sulla presunta febbre, l’ufficio comunicazione dà nota degli undici titolari scelti da Luciano Spalletti. Il portiere ex Udinese e Spal gioca tra i. In difesa Juan Jesus e Olivera vengono preferiti a Ostigard e Mario Rui, al fianco di Kim Min Jae e Di Lorenzo. L’altro ballottaggio traè stato sciolto in ...