Inter-Napoli | DAZN non si vede | problemi nei minuti iniziali del match

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E’ in corso, bigdella giornata del campionato di Serie A. Il ritorno in campo dopo la pausa per il Mondiale ha fornito le prime indicazioni, si sono registrate le vittorie di Milan e Juventus. I rossoneri hanno avuto la meglio della Salernitana, i bianconeri nel recupero della Cremonese. La squadra di Spalletti guida la classifica del massimo campionato italiano, i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. Si sono registraticon la visione della partita sul canale di, come confermato dagli utenti sui social. La visione dei primidelè stata condizionata da disservizi. L'articolo CalcioWeb.

Corriere dello Sport

Commenta per primo Beppe Marotta , ad dell', è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della sfida col: 'Abbiamo lavorato bene, pure lnzaghi e il suo staff. Siamo sicuri di riuscire a competere e di far ...Commenta per primo 'Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato,è una tappa del percorso. Nient'altro, bisogna farsela scivolare addosso nel bene o nel male'. Così Cristiano Giuntoli , ds del, ha parlato a Dazn prima del fischio d'inizio al ... Inter-Napoli 0-0 diretta: iniziata la sfida di San Siro LIVE Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Stiamo bene e vogliamo subito dimostrarlo ...L'Inter chiude per il primo colpo in entrata del suo calciomercato. Nei prossimi giorni visite mediche ed ufficialità per il giocatore.