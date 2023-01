Inter-Napoli | Capello | “Mi aspetto una bella partita | sarà più importante per i nerazzurri”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sulle colonne de Il Mattino, Fabioha presentato il big match del sedicesimo turno di Serie A 2022/2023,: “Miuna, difficile per entrambe. A mio avvisopiùper iper restare in corsa per lo Scudetto. Credo che la squadra di Inzaghi sia la più attrezzata per impensierire il, anche per il recupero di Lukaku“. Ciononostante,crede che i ragazzi di Spalletti siano artefici del proprio destino: “In base alla mia esperienza, mi sento di dire che Luciano potrà dire alla squadra ‘Lo scudetto possiamo perderlo solo noi’. Se continua a lavorare con questa umiltà, ilrimane la mia favorita, anche per ...