La Gazzetta dello Sport

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche Moriero, ex die oggi ct delle Maldive: "Per Inzaghi è l'ultimo treno ...Previsioni, analisi e duelli: quello tra Lukaku e Osimhen ci dirà se l'sarà in grado di riaprire la contesa con unin fuga. Spazio anche per la Juve e le sue tante assenze. Nella GALLERY ... Chi l'ha detto che il milanese Sozza non può arbitrare Inter-Napoli Polemica senza senso ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Inter-Napoli, Anguissa out: ci sarà Ndombele dal primo minuto. Questa è la giornata di Inter-Napoli, e a destare pensieri nella ...Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è una vera e propria bestia nera per il Napoli: "Chi può dire con certezza come finirà Inter-Napoli se le premesse sono q ...