Inter-Napoli | Alvino rassicura | “Meret gioca | la febbre non lo ferma”

Tredicesima giornata della Serie A 2021/22:allo stadio Meazza. La partita, ultimo precedente a San Siro, fu uno spettacolare 3 - 2 per ...16 Non arrivano notizie confortanti per Luciano Spalletti. Questa sera ilaffronterà l'a San Siro e nascono alcuni dubbi riguardo la presenza o meno di Alex Meret . Il portiere azzurro è stato bloccato nelle ultime ore dall'influenza e rischia di dover dare ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone in primo piano il ritorno del campionato, che oggi riapre i battenti con la super sfida tra Inter e la capolista Napoli, mentre il Milan sarà impegna ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...