Inter Napoli 1-0 LIVE | Dimarco pennella | Dzeko la sblocca

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...30 Spezia - Atalanta 2 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:30 Lecce - Lazio 2 - 1 18:30 Cremonese - Juventus 0 - 1 18:30 Fiorentina - Monza 1 - 1 20:450 - 0 ...Problemi di segnale per Dazn nella prima giornata di campionato del 2023. Tanti utenti, infuriati, hanno segnalato sui loro account social che non riuscivano a vedere, big match della sedicesima giornata d'andata. Tra i tanti, Aldo Serena , che su Twitter ha scritto: "Cari dirigenti di #Dazn mi volete fare vedere #InterNapoli, avete anche aumentato ...Ancora problemi di trasmissione delle partite per Dazn Moltissimi utenti da ogni parte d’Italia hanno infatti lamentato disservizi da parte dell’emittente online, soprattutto nei primi minuti di Inter ...Anno nuovo, ma soliti vecchi problemi con Dazn. Inter-Napoli, error code Dazn 11-012-012: è questo il messaggio che per 17 minuti ha campeggiato sugli schermi tv di ...