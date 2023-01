Inter - Napoli 1 - 0 diretta | segui LIVE la sfida di San Siro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO - Il 2023 di Sansi apre con il big - match, posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (...

Stadio Meazza,: Mkhitaryan inventa, Dimarco serve, Dzeko si avventa sul pallone e porta in vantaggio i nerazzurri. Un'azione a forte tinte giallorosse (di ieri) e chissà cosa sarà ...MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match, posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti LIVE Un gol di Dkezo permette all'Inter di superare di misura il Napoli e riavvicina i partenopei anche se ancora il divario è di otto punti (sette con la Juve, cinque con il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94' Finisce qui, Inter-Napoli 1-0. 93' Ultimo giro d'orologio. 91' Altri tre minuti di recupero. 90' MIRACOLO DI ONANA su Raspadori a botta sicura. 88' Giallo ...