(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match, posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (...

Un gol di Dzeko (migliore in campo) nel secondo tempo regala all'lo scontro diretto contro ilche ha aperto il 2023. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Spalletti. Ecco i migliori e i peggiori della sfida di San Siro con i voti di Federico .22.45 Calcio,batte 1 - 0 capolistaTorna col botto l'che batte a San Siro la capolista1 - 0 e tiene il passo delle altre inseguitrici Milan e Juve. I partenopei,fermi a 41 punti,cadono dopo 11 successi di fila. ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti LIVE Se lo aggiudica l'Inter il big match della sedicesima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Napoli capolista per 1-0, grazie a un colpo di desta di Dzeko.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Partita molto equilibrata, Lukaku e Dimarco sfiorano la rete, mente il Napoli nel finale con Anguissa per poco non trova il gol nel finale di primo tmep ...