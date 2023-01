Inter | Inzaghi | “Skriniar? Ho anche altri in scadenza” | VIDEO

... l'ultima contro l'di Simone, che li hanno fatti scivolare fuori dalla zona Champions League, adesso distante tre lunghezze. Di contro, i padroni di casa, guidati da Luca Gotti, sono ...© LaPresseNon poteva non accendere le polemiche- Napoli, per l'importanza del match che rappresenta un punto di svolta, soprattutto per i nerazzurri. Ad incendiare il dibattito ci ha ...Kvara c'è Il 2023 dell’Inter si apre con un big match, un ritorno e un ko. Simone Inzaghi ritrova Lukaku, che dovrebbe partire titolare contro il Napoli, ma perde Brozovic. (TUTTO mercato WEB) ...Il Napoli non ha più scuse. Ne è convinto Fabio Capello, che ai taccuini de Il Mattino si esprime così sulle chance Scudetto degli azzurri ...