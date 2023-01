Inter | finita l’avventura di Radu alla Cremonese? Spagna o Francia nell’immediato

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ionutpotrebbe lasciare lagià in questo mercato di gennaio Potrebbe essersi già conclusadi Ionut. Il portiere rumeno, in prestito dall’che lo ha ceduto nel corso del mercato estivo, è stato superato nelle gerarchie da Carnesecchi e ora potrebbe essere addirittura ceduto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le ipotesi più accreditate per il portiere di proprietà del club nerazzurro sono all’estero dove ad attenderlo ci sarebbero il Lorient (in) e l’Espanyol (in). L'articolo proviene damagazine.

