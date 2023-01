Inter | Dzeko | «Partita difficile | ma siamo forti e pronti»

passioneinter.com

Le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku,. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, ...(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Lukaku. All. Inzaghi. Comments comments VIDEO – Inter, tanti rinnovi sul tavolo: da De Vrij a Dzeko La ripresa balla tra incognite e certezze in Italia dopo un Mondiale che si è chiuso tra la voglia di riscatto dei delusi e il rischio della pancia piena di chi ha vinto e convinto. La Serie A entra n ...Finalmente ci siamo. L'Inter torna in campo e non poteva esserci occasione migliore: a San Siro questa sera arriva il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, capolista e col vento in poppa. Servirà una prov ...