Inter | Dumfries non così sicuro di una maglia da titolare contro il Napoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Denzelilpotrebbe partire dalla panchina L’attesa è finita. La Serie A tora in campo dopo la pausa Mondiale con l’che è chiamata dal big-match casalingoil. Tra i nerazzurri, riporta il Corriere dello Sport,non èdi unada. “Il rientro post-Mondiale dell’olandese non è stato brillantissimo, anche a causa dell’acciacco al polpaccio con cui aveva concluso la sfida con l’Argentina. Significa che la panchina iniziale con il Sassuolo non è stato un caso e nemmeno lo scorcio giocato nel finale abbastanza dimesso. Inzaghi conta sulla sua fisicità e pure sui suoi raddoppiKvaratskhelia, ma non ...

fcinter1908

- NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni;, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore: Inzaghi. NAPOLI (4 - 3 - 3): ...Quanta "qualità" c'è in- Napoli Pardo: " Tantissima. Se devo scegliere un duello dico Kvara -. Ma ci sono tante domande che attendono risposta. Lukaku sarà fresco e arrabbiato dopo ... In Spagna – Il Barcellona piomba su Dumfries: c’è la carta de Jong per strappare il sì Il Corriere dello Sport ha svelato alcune possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, per il match contro il Napoli: "Dzeko o Lautaro Il bosniaco è il naturale favorito, ...Denzel Dumfries festeggia il suo gol contro gli Stati Uniti ai Mondiali in Qatar.Punto di accesso alle immagini Operaio stimato ma anche un po' anonimo, ...