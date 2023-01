Inps | stipendiata per 15 anni senza avere titoli | finisce a processo per truffa insieme ad altri 5 Vince la tenacia della funzionaria mobbizzata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Unacarriera direttiva da cinqueè pagata per non far nulla, con un danno da 200mila euro. E quella, signor giudice, sono io”. Era iniziata così, in un’aula di tribunale di Crotone, la surreale vicenda di Maria Teresa Arcuri,dell’che venivaperché aveva scoperto che il suo diretto superiore non aveva mai fatto un concorso per accedere ai ruolidirigenza pubblica, e tuttavia prendeva 10mila euro al mese, cagionando un danno allo Stato da almeno 2milioni di euro. Una storia rivelata dal Fatto.it nel 2017 che cinquedopo presenta un conto pesante: ieri, sempre a Crotone, si è celebrata l’udienza preliminare del procedimento a carico di sei ...