Infortunio Zapata | le condizioni del centravanti dell’Atalanta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Durante la partita contro lo Spezia ilDuvanha subito un bruttoAl 29? minuto durante Spezia Atalanta (finita 2-2), ilcolombiano Duvanè uscito causa: vittima di uno scontro con il portiere ligure Zoet. Situazione preoccupante? Ecco ledel numero 91 nerazzurro. Come citato da mister Gasperini in conferenza stampa, Duvanha riscontrato una contusione al ginocchio. Verranno fatti ulteriori esami nei prossimi giorni a Zingonia, ma attualmente la situazione non preoccupa l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

dopo aver perso perDragowski prima della sosta, deve schierare il terzo portiere Zovko. Atalanta, nuovo infortunio per Zapata: le sue condizioni L'Atalanta agguanta un punto nella sua prima partita del 2023 con una rimonta firmata dai subentranti Hojlund e Pasalic. Spezia brillante, soprattutto nel primo tempo, trascinato dalla coppia Nzola-Gy ...Con il sesto gol della sua carriera allo Spezia, Mario Pasalic nel recupero salva l'Atalanta al Picco. I padroni di casa giocano benissimo, trovano il doppio vantaggio con la straripante coppia d'atta ...