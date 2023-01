Infortunio Vlahovic e Di Maria | la rivelazione di Allegri nel post partita

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Massimiliano, dopo aver commentato la prestazione della sua Juventus nella gara andata in scena in quel di Cremona, ha fatto il punto sugli infortunati. Citando su tutti Angel Di, l’attaccante fresco Campione del Mondo infatti non ha preso parte alla trasferta in terra lombarda. Tra gli altri ancora assenti anche Pogba,e Cuadrado, il recupero procede anche per loro.: “Dioggi si è allenato” Queste le parole di mistersu Angel Di: “Oggi si è allenato, sembrerebbe stia meglio. Ha qualità straordinaria, deve stare bene per essere utile. Quando è tornato dal Mondiale stava bene, speriamo di averlo a disposizione”. MassimilianoCremonese JuventusLe condizioni di Pogba, ...