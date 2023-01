(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Serata dai due volti per il Manchester United : i ' Red Devils ' vincono 3 - 0 contro il Bournemouth grazie alle reti di Casemiro, Shaw e Rashford e si rilanciano in ...

Corriere dello Sport

Una serata però macchiata dal terribileal ginocchio occorso a Donny V an de Beek : il centrocampista olandese ha lasciato il campo al 42' del primo tempo in lacrime dopo un violento ...... convengono che il titolo migliore possibile da dargli è "X: A SexyStory". Qualcuno decide ...non ha fatto giocare Benzema ai Mondiali anche se a quanto pare poteva rientrare dall'... Infortunio horror in Premier: il ginocchio in posizione assurda, giocatore in lacrime Donny van de Beek è uscito dal campo negli ultimi minuti del primo tempo di Manchester United-Bournemouth dopo un tackle killer di Senesi ...Dusan Vlahovic è fermo ai box da diverso tempo ormai: l'annuncio sul suo problema fisico spaventa i tifosi juventini.