Influenza | i vaccinati in Lombardia sono quasi 2 milioni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) contro l'influenza, con una copertura del 62% per gli over 80. Nel weekend, intanto, sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale e l'antiCovid nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali. Il 62% degli over 80 lombardi si è vaccinato contro l'influenza. A lunedì, 2 gennaio, sono state effettuate 1.831.497 vaccinazioni.

"Il 62% degli over 80 lombardi si è vaccinato contro l'. A ieri, 2 gennaio, sono state effettuate 1.831.497 vaccinazioni, oltre 50.000 in più dello scorso anno . Un risultato soddisfacente che dimostra una maggiore consapevolezza dei nostri ...Cene, feste, concerti, è chiaro che ci saranno dei casi in più, anche di, ma non credo ci ... hanno tanti anziani non'. Influenza, vaccinati due milioni di lombardi: prenotazioni aperte anche nel weekend Sono quasi 2 milioni i vaccinati contro l’influenza in Lombardia, con una copertura del 62% per gli over 80. Nel weekend, intanto, sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale e l’antiCovid ...Influenza australiana sempre più aggressiva in Puglia: sono circa 300mila i pugliesi costretti a letto dal virus, con febbre alta, mal di testa e dolori articolari. Il dato che ...