Infantino e il selfie davanti alla salma di Pelè. Esplode la polemica ma lui si difende così

Nel caso del- spiega- i compagni di squadra di Pelé hanno chiesto di fare untutti insieme ma non sapevano come farlo. Allora, per essere d'aiuto, ho preso il telefono di ...Lo stessoha voluto, via Instagram, esprimere la sua dopo aver ricevute molte critiche. Il presidente della Fifa ha postato proprio ilincriminato durante il funerale scrivendo un ...Il presidente della Fifa viene sommerso dalle critiche sui social e ribatte: 'I selfie erano stati chiesti dai familiari di O Rei' ...Il presidente della Fifa Gianni Infantino risponde alle polemiche sorte dopo il selfie scattato accanto al corpo di Pelé durante l’omaggio per la sua morte in Brasile. “Sono appena atterrato dal mio v ...