Incidente stradale a Venafro | morto un carabiniere campano

RomaToday

Le prime notizie L'investimentosi è verificato in mattinata nel centro della città dell'... aveva ancora indosso gli indumenti ripresi dalle telecamere durante l'. Forse dovresti ...Una donna di 63 anni, Laura Pizzi, è morta stamani in unsulla SS 117 bis all'incrocio per Pergusa. La Fiat Panda su cui viaggiava la donna si è scontrata con un 4 4 che proveniva dalla carreggiata opposta. Ancora in corso gli ... Incidente a Casal del Marmo: scontro tra due auto, morto un uomo. È la prima vittima del 2023 E’ stata elitrasportata al Santa chiara di Trento la donna finita fuori strada questa mattina (01/01) a Cavalese. Sul posto una 20 ina di vigili del fuoco di Cavalese ...Traffico nel caos, stamattina, sull'autostrada A21 in direzione Brescia, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti, tra Castelvetro Piacentino e Cremona. I due camion si sono tampo ...