Incidente lungo la ’90 bis’ | impatto frontale tra un’auto e un furgone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) –questa mattinala strada statale ’90, al km 11 in direzione Paduli. Si sono scontrate, frontalmente, una Mercedes e un. Stando a una prima ricostruzione, pare che ci sia un malore accusato dall’autista della macchina alla base di questo. Uomo che, poi, è stato trasportato in ospedale. Immediato l’intervento da parte dei Carabinieri della locale stazione per i primi rilievi del caso e per veicolare il traffico che si è generato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Riviera Oggi

È di un ferito finito in ospedale il bilancio di unstradale avvenuto questa mattinala Statale 106 , all'uscita per Simeri Mare , nel catanzarese. Coinvolta nel sinistro una sola auto , una Nissan Qashqai che per cause in corso di ...Ancora incerta la dinamica dell'. Accertamenti sono in corso. Al momento il traffico è rallentatolo scorrimento veloce in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Pergusa. Grottammare, incidente lungo la Statale 16: ferito motociclista Il giovane è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi «Bonifati perde un suo figlio. Ciao Fausto, dolce ragazzo, riposa in pace» ...L’incidente è avvenuto a Pietrasecca, frazione di Carsoli al confine tra Lazio e Abruzzo. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Francesco Lenoci ...