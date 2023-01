Incidente lungo la ’90 bis’ | è morto l’uomo ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli – Non ce l’ha fattaclasse 62 di Casalbore (Av) che stamane, mentre era alla guida di una Mercedes, si è scontrato frontalmente con un furgone sulla statale 90 bis in territorio di Paduli. Nonostante la violenza dell’impatto,era cosciente e vigile, e ai primi soccorritoriavrebbe dichiarato di non voler farsi ricoverare inper i dovuti accertamenti. Sarebbe stato il figlio però, giunto sul posto, a convincercelo a recarsi presso il nosocomio. Nel primo pomeriggio di oggi, purtroppo,è spirato. Sono ancora in corso gli accertamenti e le dinamiche dello scontro frontale, si pone adesso l’interrogativo di individuare le cause del decesso, se dovute alle conseguenze dell’impatto o per un malore ...

anteprima24.it

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa di un" occorso per cause in corso ...400, in direzione Mignano MonteNell'è rimasto coinvolto anche un camion e l'autista è stato portato all'ospedale Umberto I di Enna. Il traffico è andato in tiltlo scorrimento veloce in direzione Caltanissetta, all'... Incidente lungo la '90 bis': impatto frontale tra un'auto e un furgone Una donna di 63 anni, Laura Pizzi, è morta stamani in un incidente stradale sulla strada statale 117 bis all’incrocio per Pergusa. Ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Nell’incidente è ri ...È morta la femmina di lupo investita nella notte tra domenica e lunedì sull'Asolana tra Colorno e Casalmaggiore. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nell'incidente. L'animale è rimasto a lungo ...