Incidente col trattore a Pratola Serra | paura per un 45enne di San Michele di Serino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino alle 13’15 di oggi 4 gennaio, sono intervenuti nel territorio del comune di Prato lain contrada Petruzziello, per soccorrere un uomo di 45 anni, il quale aveva avuto uncon il suo, mentre era intento a lavorare in un suo fondo. L’uomo di 45 anni originario di SanDi, è stato liberato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti, il quale lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.