Incidente a Venafro | addio al carabiniere Vincenzo Testa

Un carabiniere di 46 anni che prestava servizio a Roma è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale Casilina 6 dir, tra Venafro (Isernia) e San Pietro Infine (Caserta). Il militare, campano, è morto sul colpo come riporta Caserta News.