Incendio nella notte a Portici Napoli | due edifici avvolti dalle fiamme | evacuate 72 persone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Due condomini abitati complessivamente da circa 200sono andati a fuoco ieri sera intorno alle 21 a, vicino: attimi di paura quando lesi sono divampate a enorme velocità dando la sensazione di non asciare scampo ai residenti. L’è partito da un appartamento al terzo piano di uno stabile del parco Schiano, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere lein difficoltà. Le operazioni di evacuazione sono state rese difficili dalla presenza di fumo nelle scale del palazzo. Non ci sono stati morti, in totale 26sono state tratte in salvo, tutte hanno richiesto cure mediche per il fumo inalato. Duesono ancora sotto osservazione in ospedale, una al Maresca di Torre del ...

Pauranotte al centro logistico di Zalando , gestito da Fiege, a Nogarole Rocca. I vigili del fuoco sono intervenuti in via De Gasperi per spegnere unche era scoppiato all'interno dell'hub: ...L'al Narodni dom fu del resto, per quanto il principale, solo l'episodio iniziale di una scia di violenze (solo a Triestestessa sera ci furono altre venti devastazioni di istituzioni ... Incendio alla Noce, tre auto avvolte dalle fiamme Incendio interessa un palazzo di Portici nella serata del 3 gennaio: le fiamme hanno devasrato una palazzina, senza per fortuna fare vittime.Sono in corso accertamenti per un incendio divampato questa notte a Domicella, in Via Casale. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto una Fiat Panda e si sono propagate a ...