Incendio in un palazzo nel centro di Portici | feriti e intossicati Due persone in ospedale | salvati 10 cani

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un incendio è divampato per cause in corso di accertamento poco dopo le 21 in un appartamento di uno palazzo al parco Schiano alla quarta traversa a destra di via Libertà, a Portici, in provincia di Napoli.

Probabilmente una fuga di gas o forse un corto circuito. Tre appartamenti al parco Schiano, a Portici (in provincia di Napoli), sono stati avvolti dalle fiamme poco dopo le 21. Secondo le prime informazioni, un incendio è divampato per cause in corso di accertamento poco dopo le 21 in un appartamento di uno palazzo al parco Schiano alla quarta traversa a destra di via Libertà. Ventisei persone tratte in salvo insieme con 10 cani, 72 persone per 26 nuclei familiari sgomberate.