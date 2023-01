INAF Abruzzo | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico d’ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeIII. Per questa Posizione é previsto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente rinnovabile. Regioneoffre opportunità lavorative per vari profili, consultando Concorsi Regionesi potrà prendere visione di altri Bandi in essere. Bando diSi comunica che sui siti web dell'Istituto nazionale di astrofisica - http://www..it e dell'Osservatorio astronomico d'- http://www.oa-.it - é stato pubblicato il bando di cui ...