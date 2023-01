In Vietnam si cerca di estrarre bimbo caduto in pilone di cemento

Il Post

... nella provincia di Dong Thap, nel sud del. Le immagini sono state diffuse dal dipartimento provinciale per l'informazione e la comunicazione di Dong Thap. Il bimbo, Thai Ly Hao Nam, ha ......Corea del Sud e le Filippine è cresciuta e sono fiorite le vendite di armi a India e... ci si potrebbe aspettare che riprenderà il suo ruolo di statista internazionale chedi ... In Vietnam si cerca di liberare un bambino intrappolato in una cavità stretta e profonda Un bambino di 10 anni è rimasto intrappolato in un pozzo di 35 metri in un cantiere edile in Vietnam. Continuano le operazioni di soccorso.Il bambino di dieci anni stava cercando rottami metallici quando è caduto in una conduttura di calcestruzzo In Vietnam un bambino di 10 anni è intrappolato da tre giorni in un pozzo. L'incidente è avv ...