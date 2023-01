In goal con la Befana Domani al palazzetto dello sport di Montemesola

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Incon la”, manifestazioneiva dedicata alle scuole calcio, tornacon la sua settima edizione, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Organizzato dal Tarant Club “Natale Spada”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di, è un evento dedicato alle categorie Pulcini e Primi Calci. Una giornata di divertimento e aggregazione che coinvolge le scuole calcio “ASD Gioventù”, “ASD Martina Academy”, “ASD Gigi Orlandini” e “ASD Città di Grottaglie”. L’evento sarà allietato da pettole e cioccolato caldo per tutti, con la collaborazione della sede locale della Fondazione ANT. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Passano 5 minuti e arriva ilLeao, che servito da uno splendido tocco di Tonali, insacca. Mi alzo dal divano per bere un caffè e il Milan raddoppia, mi perdo letteralmente ildi Diaz ...Non poteva esserci inizio migliore per la Sampdoria . 2 a 1 al Sassuolodue super, di Gabbiadini e Augello . Tante erano le incognite dopo una sosta caratterizzata dall'incertezza sulle sorti del club. La squadra vista a Sassuolo è stata a immagine e somiglianza ... Serie A, 16ª giornata: risultati e marcatori queste le parole dell'autore di uno dei due gol, a Sky, dopo la vittoria del Milan a Salerno alla ripresa del campionato.SALERNO (ITALPRESS) – Due reti nel primo quarto d’ora per il Milan che comincia il 2023 sbancando l’Arechi. Leao e Tonali abbattono la Salernitana a cui non basta la rete nel finale di Bonazzoli: fini ...