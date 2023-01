(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Bologna, 4) - Dopo unatournée sold out in Francia, ilspettacoloarriva in, ail Parco del cibono, a Bologna. Il 5, 6 e 7alle ore 16, il centro congressi didiventerà una grande scatola magica nella quale l'impossibile potrà accadere, tra acrobazie aeree a 7 metri d'altezza, videomapping, giochi di luci innovativi e numeri da lasciare a bocca aperta. Bologna, 4- “Il risveglio in unmondo. All'inizio paura, conflitto. Poi la conoscenza reciproca, la scoperta e la meraviglia. Finalmente l'armonia" con queste parole il direttore della compagnia Alexandre Haffner ...

Adnkronos

Polveri da diluire in acqua calda, composte di estratti di carciofo ed'India, piante ... Immergiti nella tuaesperienza di detox post feste: sfoglia la gallery con le nostre proposte. Di ......permettere trovo sia uno dei grandi piaceri che la vita può offrire tale è la bellezzadi ... Prendiamo Roberto, prima nidiata grillina, passato in men che non si dica da impiegato di un ... In esclusiva a FICO Eataly World il nuovo show ÉVEIL di i LES FARFADAIS, per la prima volta in Italia, a gennaio 2023 In un'intervista recente la soubrette è tornata a parlare della causa legale che l'ha vista scontrarsi con la modella italo-americana ...A Bologna, per tutte le feste di Natale FICO sarà immerso in un’atmosfera speciale: famiglie e amanti del gusto potranno trascorrere nel Parco una giornata tra specialità gastronomiche e idee regalo d ...