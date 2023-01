(Di mercoledì 4 gennaio 2023) C’è chi è ancora a Cortina d’Ampezzo, chi in qualche splendido rifugio delle Dolomiti. O chi prosegue le sue vacanze di Natale disteso tra le spiagge di Dubai. Un fatto è certo: ieri, al Senato, nessun parlamentare dell’opposizione era presente alla seduta per l’approdo indel cosiddetto. Un decreto legge che interessa cittadini, imprese e anche enti pubblici e privati ma, a quanto pare, snobbato dalla. E così a Palazzo Madama, s’è registrata la presenza del governo, rappresentato dal sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro, di senatori della maggioranza e sullo scranno più alto, il vice presidente Maurizio Gasparri. Come dire, è ancoraper Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Terzo Polo. E chi se ne frega dei provvedimenti per gli italiani. Tanto, rievocando l’oramai ...

Il Tempo

Le opposizioni, hanno proseguito: "hanno disertato i lavori dell'del Senato convocata per annunciare il decreto, un provvedimento importante che presenta significative misure per ...ROMA (Public Policy) " Il decretoè stato ufficialmente presentato al Senato . Lo ha annunciato inil presidente di turno Maurizio Gasparri (FI). Il decreto, che contiene proroghe da temi energetici ai contratti tra ... In Aula il Milleproroghe, ma la sinistra è in vacanza e diserta i lavori Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...C'è chi è ancora a Cortina d'Ampezzo, chi in qualche splendido rifugio delle Dolomiti. O chi prosegue le sue vacanze di Natale ...