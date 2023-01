Immobile supera Signori e Del Piero | con 189 gol diventa il nono marcatore di sempre in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono bastati 14 minuti a Ciroper sbloccare Lecce-Lazio. Meraviglioso diagonale su un pallone in verticale di Casale. Posizione in linea dell’attaccante che cancella un altro tabù. Il Via del Mare era l’unico stadio diA in cui non aveva segnato. Dopo 83 giorni il bomber biancoceleste torna al gol. Il capitano dei biancocelesti non andava a segno infatti dallo scorso 13 ottobre, quando dal dischetto segno contro lo Sturm Gratz in Europa League. US LECCE 0-1 SS LAZIO 14? Ciro(#Lazio)pic.twitter.com/7Hlq77d5yI — All goals replay (@goalsreplayg) January 4, 2023 Ma non solo, perché con il gol al Leccebatte un record importante. Grazie alla rete del momentaneo 0-1sale nella classifica dei migliori marcatori della storia con ben 189 gol. L’attaccante italiano ...