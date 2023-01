Corriere dello Sport

... giovedì 13 ottobre allo stadio Olimpico con lo Sturm Graz (2 - 2 in Europa League),la ... Senzaha perso con Salernitana, Feyenoord e Juventus, segnando appena 7 gol in 7 partite. La ...La Laziodal Lecce, Sarri: 'Il rientro sarà imprevedibile. In Italia eravamo al top, ora ... Lotito insiste anche su Bonazzoli con la Salernitana, ma è più difficile avere il vice -... Immobile riparte 83 giorni dopo l’ultimo gol L’attesa è finita, la serie A torna finalmente in campo. Dopo 54 giorni di sospensione del campionato per dare spazio al mondiale in Qatar, oggi pomeriggio capitan Hjulmand e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...