Il vizietto dell’appello che rispunta al capezzale rossogiallo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dove non arriva la realtà, spunta l’appello. Non bastavano infatti, al Pd in panne, i mesi duri del dopo voto e quelli forse ancor più duri del pre-congresso. Né bastavano quei numeri così impietosi, tra sondaggi che danno il partito sotto al 15 per cento e valutazioni empiriche che intristiscono proprio a inizio anno (meno iscritti, meno voci amiche sui social). Per non dire del caso Qatar, cruccio natalizio e primo punto in agenda a gennaio, con il Pd che, in Europa, si dice pronto a votare sì alla revoca dell’immunità per Andrea Cozzolino. Tantomeno sembra bastare l’osservazione delle mosse dell’ex premier e leader m5s Giuseppe Conte (della serie: mi allargo fin dove si può, fagocitando le terre pd). No, ci voleva qualcosa di antico, in formula però rinnovata, per potersi avvolgere ancora di più nelle tele della speranza (anche vana): ed ecco che l’appello ...