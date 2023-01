Il visore di Apple non sarà consumer e potrebbe costare 3 000 dollari come l' HoloLens 2

Punto Informatico

Da molti mesi circolano indiscrezioni sulAR/VR di. Non è nota la data di lancio, ma sicuramente verrà annunciato entro metà anno (forse alla WWDC di giugno). Il sito The Information ha svelato le possibili specifiche del ...Ildovrebbe essere il diretto rivali del Meta Quest Pro . IlAR/VR dipotrebbero essere lanciato nel 2023 con prezzi intorno ai 3.000 dollari . I leaker scommettono su una ... Visore AR/VR di Apple: svelate molte specifiche Il prossimo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple avranno diverse nuove caratteristiche, come un telaio in titanio, pulsanti solidi con feedback aptico e una maggiore RAM, secondo i rumors dell'a ...Il Wireless Power Consortium (WPC) introdurrà un nuovo standard di ricarica wireless per unificare il settore sotto un unico standard globale e fornire maggiore praticità ed efficienza per dispositivi ...