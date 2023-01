“Il suo avvocato l’ha dovuto fare” GF Vip 7 | la decisione inevitabile su Nikita | “Troppo grave”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Adesso la situazione al GF Vip 7 si fa sempre più seria perPelizon. A scendere in campo è il suo, determinato a risolvere la questione in ogni modo. Già nei giorni scorsi il suo staff aveva preannunciato importanti decisioni da prendere, con le vie legali che non erano mai state smentite. E ora siamo vicini ad uno scontro aperto con la produzione del reality show. Il difensore della vippona ha iniziato il suo lavoro e ora si aspettano le eventuali contromosse del programma Mediaset. Nella casa del GF Vip 7 è successo qualcosa che non è andato bene ai fan diPelizon, ma anche al suononché all’intero suo team. Nelle scorse ore ad esempio è stato Attilio Romita a compiere un gesto, che ha indispettito il web. Lui ha detto ad Onestini: “Questa non è una roba mia. Io potrei uscire in ...