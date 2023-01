' Il payback farà fallire centinaia di imprese La Toscana non può chiedere 390 milioni'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Boggetti, ad Diesse e presidente Confindustria Dispositivi medici. 'Errore strategico in una Regione che punta sulle scienze della vita. Si vuol far pagare alle aziende i disavanzi della sanità'. ...

LA NAZIONE

Boggetti, ad Diesse e presidente Confindustria Dispositivi medici. 'Errore strategico in una Regione che punta sulle scienze della vita. Si vuol far pagare alle aziende i disavanzi della sanità'. ...Intanto, mentre la Cgilpartire le manifestazioni nelle piazze d'Italia (dal 12 al 16 dicembre ...strumento di contrasto alla crisi energetica mentre FdI insiste per la sospensione delper ... "Il payback farà fallire centinaia di imprese La Toscana non può ...