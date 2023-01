L'HuffPost

Leader di buona volontà, ma comprimari in questo contesto,Francesco , il segretario generale ... Nell' area, in Polonia in autunno ci saranno elezioni parlamentari che potrebbero ...Leader di buona volontà, ma comprimari in questo contesto,Francesco, il segretario generale ... Nell'area, in Polonia, in autunno ci saranno elezioni parlamentari che potrebbero decretare ... Il Papa di Visegrad. Come i sovranisti cercano di appropriarsi di Benedetto XVI Ungheresi e polacchi ai funerali di Ratzinger par farne l’icona nazionalista che non è: era europeista nel senso di Schumann e De Gasperi. Nessuno si ...