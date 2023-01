Il padre del domatore aggredito da una tigre | “Dove erano gli animalisti quando eravamo in lockdown?”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ivan Orfeida una, ilattacca gliLino Orfei,di Ivan, ilda unadel circo “Amedeo Orfei” durante la tappa di Lecce lo scorso 29 dicembre, attacca glie coloro che hanno minacciato di morte il figlio. “Ha solo qualche ferita ma gli è andata bene. Gli sbagli in gabbia si pagano, come i movimenti sbagliati. Lache l’havoleva solo giocare, lui gioca spesso con quell’animale. È stato graziato” ha dichiarato Lino Orfei all’Ansa sottolineando che il figlio sta meglio ed è pronto a lasciare l’ospedale. Sulle critiche ricevute e le minacce di morte nei confronti di Ivan Orfei, Lino attacca: “Questi sarebbero gli ...

