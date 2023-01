Il no di Saman | la ragazza tra rap e hijab 

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - Jeans strappati sopra le ginocchia e sneakers bianche ai piedi mentre cammina in via Ugo Bassi, nel cuore di Bologna, con il rap di Sfera Ebbasta nelle orecchie. Passi decisi e ‘profumo' di libertà.Abbas era anche questa, non solo la timida 18enne con l'hijab nero e un sorriso appena accennato, ritratta nell'immagine ufficiale diffusa dopo la sua scomparsa. La giovane pachistana, svanita nel nulla il 30 aprile 2021, era determinata, coraggiosa, sognava una vita diversa rispetto al ‘futuro' deciso per lei dalla sua famiglia. Si era ribellata ad un matrimonio islamico combinato dai genitori. I resti umani trovati vicino all'abitazione di Novellara, il 18 novembre scorso, hanno dunque confermato quello che fin dalle prime ore ha ipotizzato la Procura reggiana:è stata uccisa. Un omicidio d'onore, secondo gli inquirenti, che hanno ...