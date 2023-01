Il motivo? Le scene di nudo sul set nel 1968 avrebbero causato loro «angoscia mentale e stress emotivo negli ultimi 55 anni»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non è mai troppo tardi, sembrano affermare mentre decidono di citare in giudizio la Paramount Pictures. I due attori di Romeo e Giulietta del, girato da Franco Zeffirelli, hanno parlato di presunti abusi sessuali, molestie sessuali e frode. Le donne di Zeffirelli e imagnifici costumi guarda le foto Leggi anche › Franco Zeffirelli, il regista esteta con il culto dei costumi perfetti Oltre 500 milioni di dollari per la scena diin ...

NPC Magazine

L'attrice, che ha vinto ben 4 Emmy Awards in carriera, ha rivelato di aver girato le suein Avatar: La via dell'acqua quattro anni fa. Proprio per questola Falco era convinta che il ...Dopo un periodo di allontanamento dal mondo televisivo, è ritornata finalmente sullecon la ... Non è riuscita proprio a trattenersi ed è scoppiata la rissa con lo chef: ecco per quale. Il ... Scene da un Matrimonio, la spiegazione del capolavoro di Bergman ...