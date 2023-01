Il Milan riparte con una vittoria | Salernitana ko 2-1

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E’ ricominciato oggi lo spettacolo della Serie A dopo la pausa invernale dovuta ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. Ilcol sorriso: i rossoneri portano a casa 3 preziosi punti grazie al successo di oggi nella sfida con lavalida per la 16ª giornata del campionato. Sono stati Leao e Tonali a regalare ai rossoneri la loro primadell’anno, con due reti a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Il match è stato deciso, dunque, nel primo tempo di gioco, ma sul finale laha messo in difficoltà il, con Bonazzoli che ha accorciato le distanze all’83’. I rossoneri si confermano in seconda posizione, alle spalle del Napoli e davanti alla Juventus di Allegri. Sorride anche la Sampdoria che ha sconfitto il Sassuolo per 2-1 grazie alle reti di ...