Il Milan ha una nuova idea per la porta? | intreccio con il Bayern Monaco

Sky Sport

...30 tra Salernitana -e e Sassuolo - Sampdoria. Ripartirà invece da Cremona la Juventus di ... ma per il resto, fermarsi è come scendere dabicicletta in salita e se rimonti non è mai facile ...Commenta per primo Rafael Leao stappa il 2023 del, suo il primo gol con la Salernitana che porta con sé un dato curioso: il portoghese si confermasentenza, ha segnato nel primo match dell'anno solare dei rossoneri in tutte le ultime tre ... Salernitana-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari (ANSA) - ROMA, 03 GEN - "La mia impressione del Mondiale Cosa volete che lasci un Mondiale iniziato a metà novembre Lascia solo una grande pubblicità al Qatar, dal punto di ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Matteo Zorloni, ...