Il Lecce vola con Colombo | dalla Lazio un regalo di… Pasqua

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Emozioni e sorprese al ritorno in campo della Serie A, è in corso la 16ª giornata del massimo torneo italiano. Nella prima gara di oggi colpo grosso del Milan, 1-2 il risultato contro la Salernitana con i gol di Leao e Tonali. Successo salvezza anche della Sampdoria contro il Sassuolo. Nelle altre partite doppio pareggio: la rimonta dell’Atalanta contro lo Spezia e del Torino contro il Verona. Alle 16.30 in campo le romane. Vittoria con il minimo sforzo per la Roma contro il Bologna, decide un calcio di rigore trasformato da Pellegrini dopo appena 6 minuti. Preoccupazione per le condizioni di Dybala, uscito inizialmente per crampi. Tonfo dellasul campo del. Vantaggio dei biancocelesti con il solito Ciro Immobile, nella ripresa i padroni di casa si scatenano e ribaltano tutto con Strefezza e. Finisce 2-1. L'articolo ...