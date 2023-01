Il Lecce ribalta la Lazio ma Umtiti esce in lacrime | buu razzisti contro di lui

Calcio in Pillole

La partita invece deve ancora iniziare e il, dopo l'1 - 0 di Immobile, la fa sua con pieno merito, grazie alle reti di Strefezza e Colombo. Finisce con le lacrime di Umtiti, si diceva. Migliore ...Non ha ricominciato benissimo la Lazio, che al di là di Immobile ha fatto poco e nulla per vincere a. Un colpo di testa di Casale sullo 0 - 0 e poco altro . I biancocelesti perdono dopo due ... Serie A, i finali: il Lecce ribalta la Lazio. La Roma corsara sul Bologna Intervenuto in conferenza stampa a qualche minuto dal triplice fischio di Lecce - Lazio, Federico Di Francesco ha commentato in questo modo la vittoria: "Nell'intervallo il mister ci ...Partenza peggiore non poteva esserci per la Lazio di Sarri. Per il tecnico si materializza l’incubo peggiore: sconfitta con tanto di crollo mentale dei suoi calciatori. I biancocelesti ...