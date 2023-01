Il Lecce ribalta la Lazio | 2-1 in rimonta | a Sarri non basta Immobile

RaiNews

Calciomercato.it vi offre i match trae Lazio e tra Roma e Bologna in tempo reale. Formazioni Ufficiali- Lazio e Roma - BolognaLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...Contratti da capogiro, popolarità pazzesca, le luci dellasu di te. Questo contenuto è ...30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30-... In campo le due romane. Il Lecce ribalta: 2-1 sulla Lazio. Roma in vantaggio Terminate le partite delle 16:30 valide per il sedicesimo turno di Serie A. Tonfo della Lazio che perde 2-1 a Lecce. La Roma batte per 1-0 il Bologna.Lo scontro tra i due mezzi è stato così violento da far finire la Panda nell'avvallamento a lato della strada con le ruote per aria. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Incidente stradale nella ...