Il leader supremo iraniano Khamenei avverte | Il velo è un obbligo religioso

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ci vogliono più donne nei vari livelli politici e decisionali dell'Iran. A dirlo non è una delle tante manifestanti scese in strada dopo il decesso di Mahsa Amini, la 22enne...

Lo ha detto ildella rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei aggiungendo che "le donne nella società occidentale stanno soffrendo". Khamenei ha incontrato un gruppo di ...TEHERAN, 04 GEN "L'hijab deve essere osservato, perché è una necessità religiosa. È la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo": così, dopo oltre tre mesi di proteste, ildella rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Durante i recenti "scontri", ha detto, i nemici hanno sperato che le donne non indossassero l'hijab "ma sono stati ... Articolo - Charlie Hebdo: concorso Iran. Tutti i partecipanti si sono ... In Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, incontrando un gruppo di donne iraniane in occasione della Festa della mamma, ha sollecitato una maggiore partecipazione delle donne nei vari livelli politici ...Il settimanale satirico francese l'ha pensato per ricordare l'attentato contro la propria redazione compiuto otto anni fa da al Qaida ...