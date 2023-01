Il governo sordo all’Ambiente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dai Fridays for Future l’impressione è che siamo passati direttamente al “Venerdì 13” dell’ecologia e, com’è noto non solo ai più scaramantici, la ricorrenza non è particolarmente fortunata. Il Senato imbrattato, i fucili puntati nelle città contro i cinghiali, l’impossibilità di trovare agevolmente una colonnina per ricaricare la propria auto elettrica diventando protagonista della mobilità sostenibile. La fotografia del nostro Paese è a tinte cupissime per quanto riguarda l’ecologia e l’educazione alla stessa Magari imparando a fare virtuosamente la gimcana tra gli strabordanti secchi della spazzatura che invadono non una cittadina di periferia (e comunque sarebbe un problema!), ma la Capitale! La fotografia del nostro Paese è a tinte cupissime per quanto riguarda l’ecologia e l’educazione alla stessa, che andrebbe promossa, e le responsabilità di tale disastro sembrano essere ...