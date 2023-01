Il governo cinese ha minacciato di adottare contromisure verso quei paesi che hanno introdotto l’obbligo di tamponi per i viaggiatori che arrivano dalla Cina

La Stampa

L'Unione europea ha offerto vaccini Covid - 19 gratuiti alla Cina per aiutare Pechino a contenere i numeri della pandemia. Tuttavia, l'offerta è stata prontamente respinta dal. Riporta la notizia il quotidiano britannico 'Financial Times'. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato ieri che l'offerta fa parte degli sforzi del commissario per la ......natalizie di fine anno e in linea con le specifiche direttive impartite dall'Autorità di, ... All'esito delle operazioni, il materiale di fabbricazione italiana, albanese e, recante un ... Xi apre la Cina post-Covid ma rafforza la censura. 2023 tra “nuova fase” e avvertimenti a Taiwan Lo ha detto l'immunologa Antonella Viola a In Onda, su La7, analizzando la situazione epidemiologica in Italia e ciò che sta accadendo in Cina nelle ultime settimane. Viola ha anche espresso una valu ...Pechino minaccia ritorsioni per i Paesi che impongono test covid a chi arriva dalla Cina, ma i segnali di allarme che giungono dal Paese asiatico ...