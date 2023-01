Il fallimento del progetto Meloni e la tragedia dell’opposizione populista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non bisognava essere Nostradamus per prevedere che cosa sarebbe successo una volta che Giorgiaavesse formato il governo di destra, cronologicamente e ideologicamente il secondo governo di destra-destra dopo il famigerato Conte uno. Era evidente già in campagna elettorale che, una volta nominata Presidente del Consiglio,si sarebbe trovata di fronte al “dilemma del sovranista prigioniero al governo”: provare a realizzare tutte le scemenze urlate in piazza e nei talk show in questi anni e quindi far fallire il paese oppure metterle da parte, governare come una persona seria e gestire l’inesorabiledel fresco matrimonio con gli elettori.sta ancora provando una strada alternativa fatta da una parte di slogan («la pacchia è finita»), di minuzie (no ai rave, uso del pos, limite contanti) e ...