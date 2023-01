Il divario Nord Sud e la frase di Leon Gambetta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Purtroppo, nella vita di un essere umano può capitare di essere colpito da una tragedia, non ho scritto più articoli da diversi anni, ho preferito dedicarmi agli affari correnti, come conquistare risorse, costruire partenariati, mettere in campo strategie vincenti in ambito strategico Mediterraneo e partecipare agli incontri nelle aule parlamentari per alleviare ilSud e mostrare i risultati raggiunti, una piccola pietra è stata posta. E’ stato un ottimo lavoro. La situazione politica nel frattempo si è evoluta verso la cupa prospettiva di una autonomia differenziata per le regioni del Centro. Sarebbe una vera e propria catastrofe definitiva per il Sud del nostro paese. Chi scrive ha condotto una battaglia per stabilire la verità incontrovertibile sulla vicenda del Banco di Napoli, il quale è stato ingiustamente ...